Us Open 2020: Mladenovic e Babos escluse dal doppio per le regole della quarantena (Di sabato 5 settembre 2020) Kristina Mladenovic e Timea Babos sono state costrette ad abbandonare il tabellone principale di doppio degli Us Open 2020, di cui erano teste di serie numero uno. A comunicarlo è la WTA. Il motivo risiede nella positività di Benoit Paire, con cui Mladenovic è stata a contatto nei giorni scorsi, prima che arrivasse la notizia ufficiale del tampone positivo. L’esclusione dal torneo, però arriva con parecchi giorni di ritardo, dopo che la coppia aveva già disputato un incontro. No.1 seeds Kristina Mladenovic and Timea Babos have been withdrawn from the doubles competition @usOpen. USTA Statement: pic.twitter.com/PqlQ50xOmj — WTA Insider (@WTA insider) September 5, 2020 Leggi su sportface

