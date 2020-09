"Una lette per sbatterli in galera": coronavirus, la proposta estrema di Lapo Elkann (Di sabato 5 settembre 2020) Parte all'attacco. Adesso Lapo Elkann non fa sconti a chi. “Va arrestato chi è andato in giro con il coronavirus fregandosene”, tuona Lapo a SkyTg24. “Non voglio essere duro, ma realisticamente parlando la gente che aveva il Covid e se ne è fregata, andando in giro, in un Paese civile dovrebbe essere messa in prigione, perché mette a repentaglio la vita degli altri", continua. Le sue parole sono durissime contro i negazionisti e quelli che non rispettano le regole: dalle mascherine al distanziamento. Passando per tutte le altre regole che gli esperti chiedono di rispettare. “Il contagio è cresciuto nella fascia dei 20-40 anni, tra i giovani e tra coloro che non sono più tanto giovani. Vanno adottate misure più severe: se uno ha il Covid e va in ... Leggi su liberoquotidiano

mptuitter : @BimbiMeb @SacchiGg Bava alla bocca, violenza verbale, sessismo, e pure razzismo, si, razzismo, e nemmeno troppo ve… - GioCantalupo : @fattoquotidiano In Campania si vive una situazione di disagio. Un docente che VUOLE fare il test, ma il cui medico… - AlfredoBartoli : Una delle migliori risposte mai lette - nickoMD : @DarkLadyMouse @ildelfinogiulio @lasorelladiKarl Ho frainteso allora e mi scuso per il pippone. È che ne ho lette d… - stebellentani : Una decina di km. leggendo qualcosa qui in pausa caffè a metá li ho fatti, stupidaggini sul covid ne ho lette a suf… -

Ultime Notizie dalla rete : Una lette Scoperto sui Colli berici dente da latte di un bambino di Neanderthal: visse 48.000 anni fa Il Gazzettino Coronavirus, verbale Cts 3 marzo: proposta zona rossa Alzano e Nembro

Sono arrivati nei comuni di Codogno (Lodi) e Alzano e Nembro (Bergamo) le sedie e i banchi monoposto necessari alla riapertura in sicurezza delle scuole, prevista per il 14 settembre. Il commissario s ...

Gerry Scotti torna con "Caduta Libera"

E' la sua nona stagione e ha da poco festeggiato 800 puntate. Gerry Scotti torna con "Caduta Libera" da lunedì 7 settembre sempre su Canale 5. Il game show va in onda dal lunedì al venerdì alle 18.45.

Sono arrivati nei comuni di Codogno (Lodi) e Alzano e Nembro (Bergamo) le sedie e i banchi monoposto necessari alla riapertura in sicurezza delle scuole, prevista per il 14 settembre. Il commissario s ...E' la sua nona stagione e ha da poco festeggiato 800 puntate. Gerry Scotti torna con "Caduta Libera" da lunedì 7 settembre sempre su Canale 5. Il game show va in onda dal lunedì al venerdì alle 18.45.