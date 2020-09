Uccide la migliore amica, le apre la pancia e le strappa il feto (Di sabato 5 settembre 2020) Le era stato organizzato un party per la nascita della figlia, ma in realtà era una trappola. Flavia Godinho Mafra 24enne di Canelinha, nello stato di Santa Catarina in Brasile, è stata uccisa durante quello che sarebbe dovuto essere il suo baby shower e le è stato strappato il feto dal grembo. A scoprire il corpo della donna sono stati la madre e il marito dopo essersi allarmati nel non vederla tornare. Quando l'hanno trovata hanno notato il grande taglio sulla pancia e il feto strappato dal grembo. (Continua....) A commettere il terribile delitto, come riporta anche il Daily Mail, sarebbe stata una ex compagna di scuola della 24enne che sarebbe stata ossessionata dall'idea di avere un bambino dopo aver subito un aborto ... Leggi su howtodofor

covntd : MA STO CESSO A PEDALI DI JUN LINYUAN PORCODIO QUESTO VERAMENTE PER ROVINARE LA VITA A YU MINGYE È IL MIGLIORE CIOÈ… - sandrobottic3ll : @bashdevpoitiers @realcatherin @MaryQueen_Scots @LordNarcisse @GiulianoMedicii @ilValois @LadyGreer6 @ladykennadp… - mercipourlefeu : @ohsheknows__ oot and aboot mi uccide ogni volta sinceramente anche io ho un accento scozzese migliore ahahah - CR7_il_migliore : @manolo98020548 @NonConoscoVG La vostra certezza è la difesa, per mia sfortuna molto forte. Punteresti su Sensi sap… - Romy44224741 : RT @Dige85: Non sopporto l'iperbole costante per catalizzare attenzione e consenso. Termini come discreto, qualche volta, ho provato a, abb… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide migliore San Pellegrino, AmStaff azzanna cagnolino e padrona: il marito lo uccide a coltellate BergamoNews.it "Rosalia, Rosa mia", l'istallazione di Cruciani per celebrare Santa Rosalia a Palermo

Lo stilista Angelo Yezael Cruciani celebra Santa Rosalia con una istallazione artistica a cura di Stefania Morici. Si chiama "Rosalia, Rosa mia" ed è un'enorme rosa composta da duemila cuori, realizza ...

Uccide l'amica durante il baby shower, poi le apre la pancia e le strappa il feto: «Desideravo un figlio»

Le era stato organizzato un party per la nascita della figlia, ma in realtà era una trappola. Flavia Godinho Mafra 24enne di Canelinha, nello stato di Santa Catarina in Brasile, è stata uccisa durante ...

Lo stilista Angelo Yezael Cruciani celebra Santa Rosalia con una istallazione artistica a cura di Stefania Morici. Si chiama "Rosalia, Rosa mia" ed è un'enorme rosa composta da duemila cuori, realizza ...Le era stato organizzato un party per la nascita della figlia, ma in realtà era una trappola. Flavia Godinho Mafra 24enne di Canelinha, nello stato di Santa Catarina in Brasile, è stata uccisa durante ...