Spagna, Traorè costretto a lasciare il ritiro (Di sabato 5 settembre 2020) Dopo aver saltato la partita contro la Germania per essere risultato positivo al coronavirus, Adama Traorè ha dovuto lasciare il ritiro della Spagna. Lo ha comunicato la federazione spagnola, spiegando che nonostante negli ultimi risultati della PCR il calciatore sia risultato negativo e non può rappresentare un rischio di contagio per la presenza di anticorpi e IGG positivi, il protocollo UEFA raccomanda che il giocatore, domani, non sia presente allo stadio nella gara di Nations League contro l’Ucraina. Foto: Twitter Spagna L'articolo Spagna, Traorè costretto a lasciare il ritiro proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

