Sardegna, algerino recidivo palpa minorenne sul treno: “non è da arrestare” (Di sabato 5 settembre 2020) Altri sbarchi di algerini in Sardegna e ancora atti violenti da parte loro: l’ultimo su un treno dove hanno aggredito una minorenne. migranti algeriniNon sono bastate le lacrime di coccodrillo di un gruppo di algerini clandestini sbarcati in Sardegna. Qualche giorno fa avevano chiesto scusa pubblicamente a tutta la comunità di Villapeciosa. Neppure 24 ore dopo erano di nuovo ubriachi e uno dei tre ha palpato il seno ad una minorenne su un treno. Il giudice, però, ancora una volta, non ha convalidato l’arresto e il giovane è stato solo denunciato per violenza sessuale, ma rilasciato. Stessa cosa era successa a lui e ai suoi amici dopo alcuni casi di piccoli furti e aggressioni: sempre innocenti, o meglio, sempre liberi ... Leggi su chenews

