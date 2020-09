Ravaglia: «Voglio crescere alla Sampdoria» (Di sabato 5 settembre 2020) Nicola Ravaglia racconta le prime sensazioni dopo l’arrivo alla Sampdoria: le dichiarazioni del portiere blucerchiato Nicola Ravaglia, portiere della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di cuoregrigiorosso.com della sua nuova esperienza in blucerchiato. «Penso che Audero non si debba preoccupare, nel senso che io sono qua per migliorare, per continuare a crescere, perché la mia crescita professionale deve continuare anche se ormai ho quasi 32 anni. Sono venuto qua proprio per questo, per continuare a mettere nuova benzina e perché il mio percorso continui sempre in meglio, quindi sono felice di essere qua. Sono emozionato, ho incontrato subito comunque un livello molto alto ed un’organizzazione veramente nei minimi dettagli, molto molto ... Leggi su calcionews24

