«No agli assembramenti»: (Di sabato 5 settembre 2020) LUCA MOLINARI Niente scooter e bici nel cortile interno alla scuola, per evitare assembramenti e rischi di contagio. È quanto previsto da Giovanni Brunazzi, preside del liceo Ulivi, per tutelare la ... Leggi su gazzettadiparma

Ultime Notizie dalla rete : agli assembramenti «No agli assembramenti»: Gazzetta di Parma Il Piemonte vuole misurare la temperatura a scuola, Anief: servono più docenti e personale Ata, non più termometri

Anief – A pochi giorni dalla prima campanella, che in Piemonte non suona dalla fine dello scorso febbraio, il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha dichiarato che la temperatura agli studenti do ...

Asili Nido, ripartenza in sicurezza Incontri tra Comune e operatori

ORVIETO - Con gli incontri preliminari con tutte le famiglie e i colloqui individuali tra gli operatori e i genitori, in svolgimento in questi giorni, il Comune sta mettendo a punto l’apertura degli a ...

