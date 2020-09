Monza, Brocchi: «Spero che il Milan possa tornare in Champions» (Di sabato 5 settembre 2020) Cristian Brocchi è intervenuto al termine dell’amichevole contro il Milan di Stefano Pioli: le parole del tecnico del Monza Cristian Brocchi, allenatore del Monza, è intervenuto ai microfoni di Milan TV al termine dell’amichevole con i rossoneri di Stefano Pioli. SAN SIRO – «Per me è bellissimo. È stato uno stadio che mi ha regalato tantissime gioie, mi provoca emozioni indescrivibili. Quando si parla di Milan mi vengono sempre gli occhi a cuore». PRESTAZIONE – «Sono contento della partita, abbiamo giocato con personalità. Peccato per i due gol finali. Non giocavamo dal 22 febbraio, dobbiamo mettere minuti nelle gambe». Milan – «Il Milan ... Leggi su calcionews24

