Milan, Maldini sul mercato: “Abbiamo chiuso le operazioni che avevano priorità” (Di sabato 5 settembre 2020) Esperienza e freschezza. Saranno queste le caratteristiche del nuovo Milan di Pioli che ha chiuso il campionato con uno dei rendimenti migliori della Serie A. I rossoneri si sono mossi attivamente sul mercato fin qui rinnovando il contratto di Ibrahimovic e inserendo in organico Tonali e Brahim Diaz.Maldini PARLA DEL mercatocaption id="attachment 1001397" align="alignnone" width="300" Maldini (getty images)/captionLe operazioni Ibra e Tonali fanno capire che il Milan vuole tornare presto ai vertici, ma per farlo dovrà aspettare la definitiva maturazione di qualche giovane. Ecco giustificata la presenza del gigante svedese ha da gennaio ha avuto un impatto fortissimo sull'aspetto fisico e psicologico dei suoi compagni. Prima dell'amichevole con il ... Leggi su itasportpress

Gazzetta_it : #Calabria e #Kalulu, #Maldini e #Colombo: 4 gol al #Monza, il #Milan dei giovani si esalta #MilanMonza - Gazzetta_it : #Milan, #Maldini su #Berlusconi: 'È una roccia, si riprenderà' #coronavirus #Covid19 - AntoVitiello : Accordo trovato tra #Milan e #Brescia (sky). Confermate le cifre 10 di prestito e 20 diritto di riscatto, più perce… - Larabrusi : RT @Fralallo_Bot: #MilanMonza decisa dal Milan twitter Maldini: mazzetta, raccomandato; segna il 2-1 Theo: si è rovinato per la figa, è and… - _IlBoris : RT @carmi_ne: Daniel Maldini a ottobre fa 19 anni, finora abbiamo visto poco e niente, ma vale la pena passare un altro anno a vivacchiare… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Maldini

Buon test a San Siro per i rossoneri di Pioli: in gol Calabria, Kalulu, Colombo e il figlio di Paolo ...L'amichevole di San Siro tra Milan e Monza finisce con la vittoria dei rossoneri per 4-1. Aprono le danze i padroni di casa per la rete di Calabria che fredda Lamanna con una staffilata da fuori area ...