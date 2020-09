Mandibules, la recensione: sulle ali dell’idiozia (Di sabato 5 settembre 2020) La recensione di Mandibules: Quentin Dupieux ci regala una folle avventura dove l'idiozia regna sovrana con risultati esilaranti. Scrivere la recensione di Mandibules senza smettere di ridere è un'ardua impresa. E non si tratta dell'unica sfida a cui siamo chiamati, perché descrivere il nuovo film di Quientin Dupieux non potrà mai rendere giustizia alla grande potenza comica di un piccola perla. Mandibules va gustato, attraversato, vissuto come un folle viaggio senza meta. Noi possiamo solo raccontarvelo attraverso il nostro album di fotografie, e confessarvi che ce la siamo davvero spassata alla grande. Presentato Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2020, e inizialmente previsto per l'edizione annullata di Cannes, l'ultimo Dupieux ci ha letteralmente trascinato in una ... Leggi su movieplayer

