Justice League, Warner Bros replica alle accuse di Ray Fisher: "Non ha collaborato all'indagine" (Di sabato 5 settembre 2020) La Warner Bros ha aperto un'indagine ufficiale dopo le accuse che Ray Fisher ha mosso a diversi membri del team di Justice League, ma a quanto pare non ha voluto collaborare all'investigazione. In una dichiarazione rilasciata venerdì sera, la Warner Bros. ha respinto le affermazioni fatte dall'attore di Justice League Ray Fisher, sul presidente della DC Films, Walter Hamada per cattiva condotta, ma l'attore si è finora rifiutato di collaborare a un'indagine indipendente aperta per le accuse mosse. Ray Fisher lo scorso luglio aveva accusato il regista Joss Whedon, il presidente della DC Entertainment Geoff Johns e l'ex ... Leggi su movieplayer

Nonostante le pesanti accuse rivolte alla produzione di Justice League e ad alcuni esponenti Warner Bros., Ray Fisher sarebbe in trattative per riprendere il ruolo di Cyborg in The Flash, stand-alone ...

