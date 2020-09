GP Monza, Lewis Hamilton conquista la pole position (Di sabato 5 settembre 2020) Lewis Hamilton conquista la pole position del GP di Monza. Il britannico si porta dietro Bottas e Sainz; male le due Ferrari Lewis Hamilton conquista la pole position nel Gran Premio di Monza, davanti il compagni di scuderia Bottas e ad un sorprendente Sainz. Malissimo le due Ferrari, poco bene anche la Red Bull. Il Q1 parla tedesco, con entrambe le Mercedes davanti al gruppo. I piloti giocano di strategia cercando le scie con i compagni di scuderia. La Ferrari nel Gran Premio di casa a Monza continua a mostrare il momento difficile. A mettere del pepe nei primi giri è il sensore disposto sulla linea bianca, che cancella il tempo a chi va oltre. Ne subisce le ... Leggi su zon

alessio_morra : 94esima pole per Lewis #Hamilton, in 1a fila all'#ItalianGP di #Monza con #Bottas, poi un super #Sainz. # Vettel fu… - DReinato : RT @quattroruote: #F1 Lewis Hamilton conquista la pole position a #Monza, battendo Bottas per soli 69 millesimi. Terzo Sainz con la #McLare… - quattroruote : #F1 Lewis Hamilton conquista la pole position a #Monza, battendo Bottas per soli 69 millesimi. Terzo Sainz con la… - AlessiaOpinions : ???? #F1: POLE N°94 PER LEWIS HAMILTON ? ?? Oltre alla partenza dalla pole, Hamilton ha segnato anche il giro più vel… - GlobalShowGSRa1 : #Formula1 - #GP #Italia 2020: #LewisHamilton fa la pole, mentre continua l'incubo #Ferrari -