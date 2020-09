Gp Italia qualifiche, Bottas: "Il secondo posto non è una brutta partenza" (Di sabato 5 settembre 2020) Eterno secondo, questa volta con un distacco di soli 96 millesimi di secondo da Hamilton. Le qualifiche del Gp d'Italia sono andate benissimo per Valtteri Bottas che partirà dalla prima fila per la ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

SkySportF1 : ? Vettel eliminato in Q1 a Monza insieme a Grosjean, Giovinazzi, Russell e Latifi LIVE ? - Eurosport_IT : Ferrari, di male in peggio: Vettel fuori nel Q1! ?? Segui il LIVE delle qualifiche ?? - SkySportF1 : Non si può entrare, ma almeno si sente il rombo dei motori! ?? SOUND ON dal parco di Monza: alle 15 le qualifiche,… - newsautoit : ?? #Ferrari in 13^ e 17^ posizione a #MonzaF1 nelle qualifiche #ItalianGP. #Pole e #record della pista per #Hamilton… - P300it : F1 | GP Italia 2020, Qualifiche, Hamilton: “Prestazione fantastica da parte di tutto il team” ? di Gaia Caimi ??… -