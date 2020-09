Di Maio: 'La credibilità del governo non passa dalle regionali' (Di sabato 5 settembre 2020) 'La credibilità di questo governo e tutto quello che faremo dipende dalla nostra capacità che avremo di spendere i soldi del Recovery Fund'. Così Luigi Di Maio è intervenuto sulle elezioni regionali ... Leggi su tgcom24.mediaset

«Rabbrividisco all’idea che una serie di esponenti politici che vanno a dire in giro che la mascherina non serve e che il virus non esiste potevano stare al Governo di questo paese in questo momento».“La credibilità di questo governo e tutto quello che faremo nei prossimi mesi dipende dalla nostra capacità che avremo di spendere i soldi del Recovery Fund”. Così, a Foggia, il ministro degli Esteri, ...