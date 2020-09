Così D'Amato ha beffato i giudici (Di domenica 6 settembre 2020) La Corte dei Conti rischia la beffa dall'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Perché difficilmente l'uomo politico che non l'ha fatto in tutti questi anni metterà mano al portafoglio insieme ai suoi ex tre colleghi nel mirino per restituire i 275mila euro di contributi regionali distratti alla onlus pro Amazzonia a beneficio della propria campagna elettorale. E quando allora non resterebbe che procedere al pignoramento dei beni personali i magistrati contabili avrebbero una amara sorpresa. Non che sia nullatenente l'assessore (uno stipendio lo prende), ma i suoi beni sono stati sottratti ad azioni esecutive proprio nel bel mezzo della bufera giudiziaria. Quando era stato rinviato a giudizio, poche settimane dopo la lettera della Corte dei Conti alla segreteria di Nicola Zingaretti in cui si chiedevano lumi su cosa stesse ... Leggi su iltempo

