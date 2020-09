Cellino: “Chiedo scusa a Diego Lopez per essere stato l’unico a pagare il conto” (Di sabato 5 settembre 2020) Con una nota ufficiale sul sito del Brescia, il presidente Massimo Cellino si scusa con l’ex tecnico della squadra, Diego Lopez, subentrato a campionato in corso. “È passato quasi un mese dal termine della scorsa stagione e ancora non mi do pace per come è andata a finire. Un insuccesso frutto di scelte sbagliate di cui mi sono già assunto la responsabilità, ma anche in cui sono stato lasciato solo. Una sola persona mi è venuta a supporto ed il suo nome è Diego López. Voglio ringraziare pubblicamente Diego per la sua amicizia, la sua professionalità e il suo senso di appartenenza nonostante una classifica già compromessa. Gli chiedo scusa pubblicamente perché ancora non ... Leggi su ilnapolista

