Capire i referendum per partecipare alla revisione costituzionale (Di sabato 5 settembre 2020) Interris.it ha intervistato la costituzionalista Ida Angela Nicotra sull'imminente consultazione ...sottoposta a referendum popolare 'qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ... Leggi su interris

Il SI' al referendum del 20-21 settembre è un voto controrivoluzionario che cancella il referendum del '46 instaurando una monarchia finta, travestita da Repubblica e rendendo facilmente modificabile ...

Elezioni e Referendum: ecco come si vota

Alle urne i cittadini di 7 regioni e 962 comuni. Tutti gli italiani chiamati ad esprimersi per il referendum sul taglio dei parlamentari. Le regole per chi è positivo o in quarantena per Covid Il prim ...

