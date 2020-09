Windows 10 May 2020 Update: disponibile la build 19041.488 (Di venerdì 4 settembre 2020) È da ieri sera disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Windows 10 May 2020 Update: stiamo parlando della build 19041.488. NOTA: disponibile su Windows Update come aggiornamento facoltativo. Changelog Fix di bug e miglioramenti generali: Addresses an issue with pinned Add-ins that cause Microsoft Outlook to become unresponsive. Provides the ability to sync the Microsoft Edge IE Mode unidirectional session cookie when an administrator configures the session cookie. Addresses an issue with rendering PeerDist-encoded content in Internet Explorer and Microsoft Edge. Addresses an issue that might prevent ActiveX content from loading. Addresses an issue that displays a black ... Leggi su windowsinsiders

Sono in arrivo numerose novità sulla tastiera su schermo touch integrata su Windows 10. Microsoft ne sta rinnovando il design, portando nuove funzionalità, nuove animazioni durante la pressione dei si ...

