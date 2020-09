Usa: creati 1,37 mln posti, disoccupazione cala a 8,4% (Di venerdì 4 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 04 SET - L'economia americana ha creato in agosto 1,37 milioni di posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione è calato all'8,4% dal 10,2% di luglio. "Grandi numeri sul mercato del ... Leggi su corrieredellosport

Mauri_SMM_SEO : #News Ultim'ora Usa: creati 1,37 mln posti, disoccupazione cala a 8,4% - GreciGiulio : Usa: creati 1,37 mln posti, disoccupazione cala a 8,4% - fisco24_info : Usa: creati 1,37 mln posti, disoccupazione cala a 8,4%: Trump, molto meglio del previsto - GianluigiRaimon : Usa, in agosto creati 1,4 mln di posti di lavoro, disoccupazione all’8,4%: - iconanews : Usa: creati 1,37 mln posti, disoccupazione cala a 8,4% -