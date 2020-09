Una pezza di Lundini: comicità surreale nella seconda serata di Rai2 (Di venerdì 4 settembre 2020) Valerio Lundini Quattro seconde serate a settimana. Lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Non male per un “conduttore di riserva“, come si definisce ironicamente Valerio Lundini, giocando su questo ruolo. Il comico romano (classe 1986) è una delle new entry del palinsesto di Rai2: sulla rete diretta da Ludovico Di Meo presenterà Una pezza di Lundini, varietà dai toni sarcastici in cui sarà chiamato a rimpiazzare una fantomatica trasmissione che per vari motivi non potrà andare in onda. Il giovane, insomma, dovrà metterci una ‘pezza’. Svelato lo stratagemma che giustifica al titolo, ecco i contenuti, che in realtà punteranno molto su un effetto improvvisazione. Nel suo ruolo di ... Leggi su davidemaggio

MrGioppino : @maurocattacin @Pupi18054216 @paoletta2869 @lucabattanta Esatto. C'è chi lo può fare e chi non può. E sono sicuro… - ilventomatteo : A me sembra già troppo che sia stato “costretto” a mettere una pezza laddove non serviva affatto. - LucianoOgnibene : @michelelizzi @Elena3Gri Considerato anche che parte dell'attenzione serve a mettere una pezza alle improvvide affe… - HyboriaLeague : Secondo me #Messi, con l'intervista di ieri, ha messo una pezza peggiore del buco... - solamenteansia : @goldenxsra IN POCHE PAROLE PENSAVI FOSSI UNA PEZZA DI MERDA -

Ultime Notizie dalla rete : Una pezza Una pezza di Lundini: comicità surreale nella seconda serata di Rai2 DavideMaggio.it Vettel: "Ci manca velocità e aderenza in ingresso curva"

Il tedesco ha chiuso fuori dalla top ten con il 12° tempo ed è stato autore anche di un innocuo testacoda. Seb lamenta non solo mancanza di velocità massima, ma anche di grip in ingresso curva. L’ulti ...

Lavoratori fragili, il pasticcio delle tutele dimenticate che costringe migliaia di persone a usare ferie e malattie. E rischiare il posto

Essendo i più esposti dovevano essere tutelati per primi. E invece sono stati dimenticati come fossero gli ultimi, lasciati soli difronte al dilemma di perdere il posto o la salute. Sono i “lavoratori ...

Il tedesco ha chiuso fuori dalla top ten con il 12° tempo ed è stato autore anche di un innocuo testacoda. Seb lamenta non solo mancanza di velocità massima, ma anche di grip in ingresso curva. L’ulti ...Essendo i più esposti dovevano essere tutelati per primi. E invece sono stati dimenticati come fossero gli ultimi, lasciati soli difronte al dilemma di perdere il posto o la salute. Sono i “lavoratori ...