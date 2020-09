Tour de France 2020: Van Aert vince una tappa entusiasmante (Di venerdì 4 settembre 2020) Ci voleva proprio! Il Tour de France si riscopre corsa vera, proprio in occasione della tappa sulla carta più scialba. Invece, oggi non c’è stato un attimo di pausa nei 168 km che portavano la settima frazione da Millau a Lavaur in pieno Midì, nelle terre eretiche dei Catari. Sul traguardo Wout Van Aert (Jumbo Visma) ha vinto uno sprint ristretto cogliendo il sesto successo stagionale precedendo il norvegese Edvald Boasson Hagen (NTT) ed il Francese Bryan Coquard (B&B Hotels). Considerando il lavoro profuso negli ultimi 30 km al servizio della squadra, il successo del 24enne fiammingo ha del prodigioso. D’altronde, il 2020 di questo ragazzo, vincitore di Strade Bianche e Milano – Sanremo, non può essere definito che con aggettivi ... Leggi su tpi

