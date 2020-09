Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez lite furiosa in aereo: “Lei lo ha invitato a…” (Di venerdì 4 settembre 2020) Si è trattato di un incontro inaspettato tra ex cognati: Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez, trovatisi sullo stesso aereo hanno dato vita ad un imbarazzante siparietto. Sembrerebbe infatti che la sorella di Belen, abbia invitato Stefano ad accomodarsi in un’altra poltrona, non gradendo la sua compagnia durante il volo. Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez lite in aereo Continua a tenere banco la storia infinita tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Dopo numerosi tira e molla la coppia ha deciso di prendere strade diverse. In questi giorni però, un nuovo capitolo si è aggiunto alla ... Leggi su velvetgossip

