Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele (Di venerdì 4 settembre 2020) Il leader di Forza Italia è ricoverato nell’istituto milanese per accertamenti dopo la positività al coronavirus. Silvio Berlusconi è ricoverato per accertamenti all’Ospedale San Raffaele di Milano, in seguito ad un lieve aggravamento delle sue condizioni. Ad affermarlo è Il Corriere della Sera, che ricorda che l’ex Premier era risultato positivo al coronavirus nella giornata … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteosalvinimi : Auguri di pronta guarigione e un abbraccio affettuoso all'amico Silvio Berlusconi. - Berlusconi_PE : RT @msgelmini: Presidente Silvio @berlusconi anche in queste circostanze si dimostra il gigante che conosciamo: ha appena parlato in colleg… - lellodelprete2 : #Berlusconi ricoverato al San Raffaele Forza Silvio -