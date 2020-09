Ora Raggi vuole subito lo stadio della Roma. Lombardi ai consiglieri: con il sì danno erariale (Di venerdì 4 settembre 2020) “Lo stadio della Roma passerà in aula entro l’anno”. Ancora ieri Virginia Raggi ha ribadito in televisione quello che già aveva promesso prima delle ferie. Entro la fine del 2020 si potrà partire con la costruzione del nuovo impianto giallorosso, dal Campidoglio arriverà l’ok definitivo al progetto. Leggi su ilfoglio

