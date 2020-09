'Ministro, venga al mio matrimonio', l'invito 'a sorpresa' per Di Maio: attivista barese gli consegna partecipazione (Di venerdì 4 settembre 2020) Un invito speciale al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio per prendere parte al suo matrimonio, rinviato per il covid: Fabio Martino, ingegnere elettronico 31enne di Bari ma residente a Milano e ... Leggi su baritoday

baritoday : 'Ministro, venga al mio matrimonio', l'invito 'a sorpresa' per Di Maio: attivista barese gli consegna partecipazion… - TerlizziGerardo : RT @GiorgiaMeloni: Come volevasi dimostrare, il Governo fa sbarcare gli immigrati della #OceanViking solo dopo il voto delle regionali. Nes… - belle_brunella : @GiovanniAgost20 Auguriamoci non venga in mente a qualcuno, in questo momento c’è chi potrebbe anche ritenere che t… - albertoorselli : @paola_demicheli Gentile ministro, mi auguro che non venga in mente il ponte sullo stretto, diamo forza alle autost… - sciroccoxyz : RT @_vedocose: A me duole che non venga colta la svolta di Di Maio sul solco di un grande Ministro degli Esteri del passato, De Michelis.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministro venga "Ministro, venga al mio matrimonio", l'invito 'a sorpresa' per Di Maio: attivista barese gli consegna partecipazione BariToday Scuola, lettera dei presidi al ministro Azzolina. “Ecco le nostre 10 priorità”

Dai lavoratori fragili allo smart working, dalle carenze dell’organico agli studenti con problemi di salute. Sono 10 le priorità per la riapertura della scuola che i presidi hanno evidenziato in una l ...

Mostra di Venezia, Favino: «Salvini a vedere il mio film sul terrorismo? Non l'ho invitato e non è un'opera manipolabile»

Economia - L'attore è uno dei protagonisti di «Paternostro» di Claudio Noce sull'attentato al padre da parte dei Nap: «L'ex ministro viene in forma privata. Non credo ci incontreremo». Il film, nelle ...

Dai lavoratori fragili allo smart working, dalle carenze dell’organico agli studenti con problemi di salute. Sono 10 le priorità per la riapertura della scuola che i presidi hanno evidenziato in una l ...Economia - L'attore è uno dei protagonisti di «Paternostro» di Claudio Noce sull'attentato al padre da parte dei Nap: «L'ex ministro viene in forma privata. Non credo ci incontreremo». Il film, nelle ...