Migranti: eritreo investito, Procuratore Agrigento e Questore visitano poliziotto ferito (Di venerdì 4 settembre 2020) Palermo, 4 set. (Adnkronos) - Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e il Questore Rosa Iraci, come apprende l'Adnkronos, sono andati a fare visita, oggi pomeriggio, al poliziotto rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto la scorsa notte sulla Statale nei pressi del centro d'accoglienza di Siculiana (Agrigento) in cui è stato investito e ucciso un migrante eritreo appena fuggito da Villa Sikania. Il poliziotto ha riportato gravi ferite a una gamba ed è stato operato, ma non è in pericolo di vita. Leggi su iltempo

A Siculiana, Agrigento, un 20enne migrante è stato investito e ucciso da un’auto guidata da un pirata della strada. Il ragazzo, di origine eritrea, secondo le prime ricostruzioni, era in fuga dal cent ...

La morte del migrante. Le reazioni. “Villa Sikania inadeguata”

“Quanto è accaduto la notte scorsa è la prova provata che la struttura è inadeguata, sia per l’ubicazione all’interno del centro abitato che per la capacità ricettiva. Siamo tutti amareggiati per l’in ...

