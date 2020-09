Messi: «Rimango al Barcellona. La gestione del club da parte di Bartomeu è un disastro» (Di venerdì 4 settembre 2020) Lionel Messi ha sciolto le riserve circa il suo futuro: ecco le parole del sei volte Pallone d’Oro che mette fine alla telenovela Lionel Messi ha sciolto le riserve e ha deciso di rimanere al Barcellona. Queste le parole del fenomeno argentino ai microfoni di Goal.com. «Non ero contento e volevo andarmene. Non mi è stato permesso in alcun modo e rimarrò al Barcellona per non entrare in controversia legale. La gestione del club guidata da Bartomeu è un disastro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

