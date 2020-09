Mangia per anni solo panini al formaggio per una fobia: bambino guarisce grazie all’ipnosi (Di venerdì 4 settembre 2020) Per tutta la sua vita ha Mangiato solo panini al formaggio ma ora grazie all’ipnosi è guarito e può finalmente assaggiare tutti i cibi, ritrovando una dieta equilibrata. È la storia di Zachary Twigger, un bambino di 10 anni del Regno Unito che quando aveva 18 mesi ha sviluppato una fobia alimentare che lo ha portato a rifiutare qualsiasi alimento che non fosse pane con i formaggini Dairylea, Per anni non è riuscito ad avvicinare altro alla bocca, come ha raccontato assieme alla madre al tabloid britannico The Sun. “Non avrei mai pensato di poter Mangiare verdure e sugo, ma dopo essere stato ipnotizzato la mia paura era sparita – ha raccontato il bimbo -. Mi ... Leggi su ilfattoquotidiano

Cucina_Italiana : Una vera goduria per le papille gustative ???? - nalalinde : @PDD1896 @ScuderiaFerrari io sono il pezzo di merda ma indovina chi sta dicendo 'PUNTA UN INGEGNO ILLEGALE NELLA TU… - Marinella57pc : RT @NelleMarche: Non ci sono parole, paragoni o esempi. Per discrivere l'affetto di un cane. ????????????????????????E pensare che c'è gent… - Plastic_Finder : ??Anche #Milano ora ha il suo dispositivo mangia-#plastica. Si chiama #Seabin, è stato piazzato sulla #Darsena e pot… - Stron9erAnnA : @skiud Per me sì, non vedo perché andare fuori quando qui si mangia bene -

Ultime Notizie dalla rete : Mangia per Mangia per anni solo panini al formaggio per una fobia: bambino guarisce grazie all’ipnosi Il Fatto Quotidiano Frutta, non ne consumiamo abbastanza: numeri e suggerimenti

Spesso leggiamo o sentiamo dire che la frutta è una componente essenziale per la nostra dieta, per via di tutti i benefici che è in grado di regalare all’organismo. Eppure le ricerche di settore ci di ...

Warren Buffett investe in Giappone. Vi basta il suo ‘buy’ per puntare su Toyota, Nissan, Honda?

Toyota, Nissan e Honda, se avete soldi da spendere e annusate l’aria forse siete pronti a scommetterci su. Me lo fa pensare uno che si chiama Warren Buffett, il mitico finanziere venuto da un posto sp ...

Spesso leggiamo o sentiamo dire che la frutta è una componente essenziale per la nostra dieta, per via di tutti i benefici che è in grado di regalare all’organismo. Eppure le ricerche di settore ci di ...Toyota, Nissan e Honda, se avete soldi da spendere e annusate l’aria forse siete pronti a scommetterci su. Me lo fa pensare uno che si chiama Warren Buffett, il mitico finanziere venuto da un posto sp ...