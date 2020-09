La sindaca di Galeata: 'La Prima Comunione ai bimbi solo dopo il tampone' (Di venerdì 4 settembre 2020) Elisa Deo, sindaco di Galeata, comune in provincia di Forlì, ha deciso che domenica prossima solo i bambini che faranno un tampone potranno celebrare la Prima Comunione. Contagi in crescita - Una ... Leggi su globalist

“Niente comunione ai bambini se non fanno il tampone: il parroco è d’accordo”. A comunicarlo su Facebook è Elisa Deo, sindaca di Galeata, paese di poco più di 2.500 anime in provincia di Forlì-Cesena, ...La battaglia contro il Coronavirus non conosce tregua in Italia. E’ di 11 morti e 1.733 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore. Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati ...