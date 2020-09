La malattia invisibile tra le mura di casa (Di venerdì 4 settembre 2020) Stefano Zecchi Poi dicono che non esiste la malattia mentale. Una donna che uccide i suoi cinque figli e poi si ammazza senza riuscirci è sana di mente? Si valuti con buon senso una tragedia così impressionante e poi si dia una risposta semplice. Poi dicono che non esiste la malattia mentale. Una donna che uccide i suoi cinque figli e poi si ammazza senza riuscirci è sana di mente? Si valuti con buon senso una tragedia così impressionante e poi si dia una risposta semplice. Non sarà che i sostenitori della psichiatria democratica, quella che ha preteso di chiudere i manicomi, hanno sovrapposto la loro ideologia alla realtà? Ancora una domanda molto elementare: se quella povera donna fosse stata curata subito, ai primi sintomi di follia, non sarebbe stata un po' meglio, e i suoi poveri figli non ... Leggi su ilgiornale

