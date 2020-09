Inter, Barella su Conte: “Siamo felici che il mister sia rimasto con noi” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Siamo Contenti che mister Conte sia rimasto con noi“. Parola di Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter, nel post partita di Italia-Bosnia 1-1 di Nations League, è stato Interpellato in merito alla permanenza di Antonio Conte con i nerazzurri per un’altra stagione dopo le voci di un possibile addio post finale di Europa League. “L’Inter in campionato ha fatto qualcosa di importante, poi in Europa perdere la finale non è stato bello, avevamo fatto un cammino importante“, ha aggiunto Barella. Leggi su sportface

