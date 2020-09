Influenza: 'pronti a ottobre con vaccini?', Cittadinanzattiva avvia ricognizione (Di venerdì 4 settembre 2020) Milano, 4 set. (Adnkronos Salute) - Cittadinanzattiva avvia una ricognizione sull'attività delle Regioni per l'avvio della campagna di vaccinazione antInfluenzale. Ad annunciarlo è l'associazione che sottolinea la necessità che "i cittadini abbiano un quadro chiaro". "Visti i ripetuti appelli della scienza, di ministero della Salute e Comitato tecnico scientifico" sull'importanza di vaccinare contro l'Influenza in tempi di Covid-19, è necessario "comprendere se saremo pronti ad ottobre", è la logica alla base della raccolta di informazioni annunciata. Ad oggi "una situazione ancora non chiara sta provocando un clima di incertezza e di ansia nelle persone. Per questo vogliamo avere dalle Regioni un quadro chiaro e capire se ... Leggi su liberoquotidiano

