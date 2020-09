De Laurentiis sconfessa la dittatura del 4-3-3: “I moduli non servono a niente” (Di venerdì 4 settembre 2020) La questione del modulo al Napoli è un tema ricorrente. Dall’addio di Ancelotti alla conferenza stampa di presentazione di Gattuso – che ufficialmente doveva riportare il Napoli al tanto amato 4-3-3 di Sarri – fino agli esperimenti in ritiro per il passaggio ad un 4-2-3-1 da alternare al 4-4-2. De Laurentiis ci torna nella conferenza stampa di chiusura ritiro, ufficializzando il cambio di paradigma: “Vi siete intestarditi con il 4-2-3-1. Questo è un modulo allo studio di Gattuso insieme al 4-3-3. Il tecnico non ha avuto un mese di ritiro come negli altri anni, è difficile trovare una giusta organizzazione. I moduli non servono a niente, un bravo allenatore li modifica in corsa a seconda della necessità o della squadra avversaria”. Gli fanno notare che con il cambio di ... Leggi su ilnapolista

