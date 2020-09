Cremonese, ecco Buonaiuto a titolo definitivo (Di venerdì 4 settembre 2020) CREMONA - Altro rinforzo di spessore per la Cremonese che, dopo l'arrivo del centrocampista Marco Pinato , si assicura anche un nuovo attaccante. È ufficiale, infatti, l'arrivo di Cristian Bonaiuto : ... Leggi su corrieredellosport

La Cremonese piazza un altro colpo. Arriva infatti Cristian Buonaiuto, già in predicato di diventare grigiorosso da settimane. Ecco il comunicato ufficiale: U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a ...Si rinforza la Cremonese: preso l’esterno offensivo Cristian Buonaiuto dal Perugia. I grigiorossi prelevano dal Sassuolo in prestito il centrocampista figlio d’arte Marco Pinato come raccontato dal co ...