Covid, Il Cts boccia i test rapidi (Di venerdì 4 settembre 2020) “Il tampone rimane il test di riferimento per la valutazione e la gestione dei casi sintomatici e sospetti di contagio da coronavirus e in tal senso i test rapidi non sono ad oggi un’alternativa”, spiega ad HuffPost Sergio Iavicoli, direttore del dipartimento di medicina, epidemiologia e igiene del lavoro e ambientale dell’Inail ed esponente di rilievo del Comitato tecnico scientifico.La notizia dell’ipotesi di utilizzare anche nelle scuole i test rapidi - che rilevano la presenza del virus attraverso le proteine virali (antigene) e non richiedono passaggi in laboratorio - ha destato più di qualche perplessità nel Cts. I Ministri della Salute, Roberto Speranza, e dell’Istruzione, Lucia Azzolina, guardano con favore all’ipotesi di arrivare a uno ... Leggi su huffingtonpost

