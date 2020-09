Covid, Barbara Berlusconi: «Trattamento disumano dai media, io definita l'untrice» (Di venerdì 4 settembre 2020) Barbara Berlusconi, figlia di Silvio Berlusconi, in un'intervista esclusiva pubblicata su Corriere.it parla dei casi di Covid nella sua famiglia: «Nei giorni in cui vivo momenti di... Leggi su ilmessaggero

Adnkronos : #Berlusconi, positivi anche i figli Luigi e Barbara - #covid - Agenzia_Ansa : #Berlusconi: positivi al #Covid anche i figli Luigi e Barbara. Lei ha avvertito sintomi che sono durati un paio di… - fanpage : ?? ULTIM'ORA - Anche i figli di Silvio Berlusconi, Luigi e Barbara, sono positivi al #coronavirus - FQMagazineit : Silvio Berlusconi ricoverato per Covid, la figlia Barbara: “Non sono un’untrice, non credo di averlo contagiato io.… - serpicofra : Barbara Berlusconi e il Covid: «Non sono un’untrice, contro di me un trattamento disumano» -