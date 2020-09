Coronavirus Nettuno: ecco la situazione aggiornata al 4 settembre (Di venerdì 4 settembre 2020) In data odierna è uscita dall’isolamento domiciliare una donna classe 1977 risultata positiva lo scorso 20 agosto insieme a suo figlio di 14 anni. Il ragazzo è risultato negativo ad un tampone eseguito ieri ed è in attesa del risultato del tampone di conferma prima di essere dichiarato ufficialmente guarito. Esce dalla quarantena anche un’altra donna, classe 1973, positiva ad un tampone lo scorso 17 agosto. Così in una nota l’amministrazione comunale di Nettuno. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

