Come esportare foto e video da Facebook su Dropbox (Di venerdì 4 settembre 2020) Dropbox (Getty Images)Facebook ha implementato l’opzione che permette ai suoi utenti di esportare foto o video dal proprio profilo del social network a Dropbox e a Koofr. Da giugno Facebook ha iniziato a consentire ai suoi iscritti di trasferire i propri file multimediali dai profili a Google Photo. Con l’aggiunta di Dropbox e Koofr, Facebook mira a rendere più facile l’esportazione di foto e video. E ingraziarsi i regolatori visto che la portabilità dei dati è una dei punti fermi delle norme sulla privacy quali il Gdpr europeo e del Ccpa (California Consumer Protection Act). Inoltre, Come osserva Reuters, garantendo una maggior portabilità ... Leggi su wired

