Beyoncé Knowles: riscopriamo i suoi album per il suo compleanno (Di venerdì 4 settembre 2020) Beyoncé Knowles è forse l’ultima delle dive, ma svolge quel ruolo come se per esso fosse nata. La si vede in tutti gli ambiti, dalla musica che l’ha consacrata a quello del cinema. Viene quasi da dimenticare che i suoi album in studio, pubblicati per una carriera solista che ha avuto inizio quasi vent’anni fa, sono solamente sei Ma sono splendidi, impossibile negarlo. Sono capolavori del pop contemporaneo che è impossibile dimenticare, che hanno fatto ballare e sognare migliaia di persone. Che hanno costruito, nel loro lento sviluppo, una carriera pop tra le più belle nella storia. E a questi album si può ritornare, per il compleanno di Beyoncé, che il 4 settembre compie trentanove anni. Li esamineremo uno ad uno, in ordine crescente di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

mxrcov : 4 settembre vuol dire solo una cosa: compleanno della regina Beyoncé Giselle Knowles-Carter. - sentieriselvagg : L'afrofuturismo sbarca su Disney+ grazie al genio di Beyoncé. Operazione che ha poco dell'iniziativa dal basso ma c… - chrcapuano : Anni che studio tedesco e, puntualmente, ogni volta che mi imbatto nell’avverbio “solange”, penso sempre a Solange… -

Ultime Notizie dalla rete : Beyoncé Knowles