Barbara Berlusconi: "Contro di me, trattamento disumano: perché mi accusano di essere l'untrice?" (Di sabato 5 settembre 2020) Barbara Berlusconi ha reagito alle pesanti illazioni che sono state fatte nei suoi confronti. La figlia di Silvio Berlusconi è stata da più parti additata come la possibile causa del contagio del fondatore di Forza Italia, che ora è ricoverato all'Ospedale San Raffaele di Milano per alcune complicazioni dovute al coronavirus. L'ex dirigente del Milan ha così rilasciato un'intervista al Corriere della Sera per parlare apertamente di quello che è successo e di quello che sente di aver subito:"Nei giorni in cui vivo momenti di grande angoscia per la salute di mio padre penso sia disumano essermi trovata su tutti i media come l'untrice ufficiale della persona a cui voglio più bene"Poi ha aggiunto:"Vorrei proprio capire su quali basi sono stata indicata con ... Leggi su blogo

