America’s Cup 2021: Luna Rossa è in viaggio per Auckland (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo tre anni di lavoro e allenamenti, il team di Luna Rossa ha lasciato Cagliari e ha cominciato il trasferimento verso Auckland dove si disputerà l’America’s Cup 2021. Max Sirena, skipper e team director dell’imbarcazione italiana, ha ammesso che per tutto il gruppo non è stato semplice congedarsi dal capoluogo sardo dove in questi anni si sono trovati benissimo. Adesso però è il momento di cominciare a pensare alla Nuova Zelanda: «Dove si aprirà un altro capitolo di quest’avventura». Il dirigente di Rimini ha dichiarato che ormai si è concluso il periodo di preparazione nelle acque cagliaritane dove tutto il team di Luna Rossa ha lavorato con grande impegno e intensità per avere ... Leggi su sport.periodicodaily

