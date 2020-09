Allarme legionella a Busto Arsizio: un morto e 16 casi (Di sabato 5 settembre 2020) AGI - Sarebbero 16 i casi di legionella registrati a Busto Arsizio (Varese) con uno dei cantagiati che è deceduto in ospedale nelle scorse ore. Lo ha confermato l'assessore al Welfare dell Regione Lombardia Giulio Gallera. "Le autorità sanitarie del territorio - ha specificato Gallera - si sono attivate e hanno avviato i prelievi con la campionatura delle acque nelle abitazioni di residenza. Non solo: è stato avviato anche il controllo degli impianti idrici e dell'acquedotto comprese delle torri di raffreddamento. Le analisi di laboratorio sono in corso”. Intanto In via precauzionale è stata eseguita una iperclorazione dell'acqua. In risultati per circoscrivere i contagi sono attesi in mattinata domani. Leggi su agi

