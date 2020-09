Agrigento, migrante in fuga dal centro d’accoglienza: muore investito (Di venerdì 4 settembre 2020) Sulle strade di Agrigento un migrante muore investito da un’autovettura: correva in fuga dal centro d’accoglienza. Agenti feriti nella folle corsa. Una notizia dell’ultimissima ora e con la quale si apre una giornata nera in Italia. Un ragazzo, migrante, in fuga dal centro d’accoglienza di Agrigento è morto investito sulla strada da un’autovettura che non lo ha visto in tempo e non ha potuto fare altro che colpirlo in pieno. Il tutto è accaduto lungo la statale 115. L’uomo, un eritreo di 20 anni del quale non si conosce ancora nome e cognome, era in fuga dal centro Villa Sikania di Siculiana, piccolo comune di ... Leggi su bloglive

SecolodItalia1 : Agrigento, in fuga dal centro di accoglienza migrante viene investito e muore. Tre agenti feriti… - Italia_Notizie : Agrigento, migrante fugge da centro accoglienza: investito e ucciso - NewsMondo1 : Agrigento, migrante fugge da centro di accoglienza: morto investito. Arrestato il conducente dell’auto… - bizcommunityit : Agrigento, fugge dal centro di accoglienza: migrante muore investito - fanpage : Il dramma è avvenuto nella notte. Il migrante per sfuggire agli agenti è entrato sulla statale. Poco dopo c'è stato… -