Zazzaroni ed il '9' della Juve: "Cosa unisce Milik, Dzeko e Suarez? Il fatto che respirano" (Di giovedì 3 settembre 2020) "Basta che respiri". S'intitola così, sulle pagine del Corriere dello Sport, il fondo del direttore Ivan Zazzaroni. Leggi su tuttonapoli

Minomar76 : .. Che io sappia, uno di loro 'funziona' a clorofilla... #Napoli #SerieATIM #casteldisangro #juve #suarez #dzeko… - 68_dux : Zazzaroni sulla ricerca dell'attaccante della Juve: 'Basta che respiri...'INFAME.... - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Zazzaroni e la caccia della Juve a un nuovo centravanti: 'Basta che respiri' - MoltaHalma : RT @TUTTOJUVE_COM: Zazzaroni sulla ricerca dell'attaccante della Juve: 'Basta che respiri...' - a99904573 : RT @TuttoMercatoWeb: Zazzaroni e la caccia della Juve a un nuovo centravanti: 'Basta che respiri' -

Attraverso il proprio editoriale sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ironizza sulla ricerca della Juventus del centravanti per la prossima stagione: "Quando i soldi sono pochi, o non ...