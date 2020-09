Viaggio in Brasile con il Dipentima-Martinelli Duo (Di giovedì 3 settembre 2020) Stasera il jazz torna protagonista nelle terrazze di Casa Bruschi in Corso Italia con il terzo appuntamento della rassegna Jazz&Wine che propone concerti live e degustazioni a cura di Strada del Vino ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Viaggio Brasile Viaggio in Brasile con il Dipentima-Martinelli Duo LA NAZIONE Coronavirus, 26 milioni di casi e 860 mila decessi. Boom di infezioni in Brasile

ROMA. Sono 25.938.122 i casi di contagio da Coronavirus registrati nel mondo, 863.028 i decessi attribuiti al Covid-19, stando ai dati del Coronavirus Resource Center della Johns Hopkins University. I ...

Arezzo, 3 settembre 2020 - Stasera il jazz torna protagonista nelle terrazze di Casa Bruschi in Corso Italia con il terzo appuntamento della rassegna Jazz&Wine che propone concerti live e degustazioni ...

