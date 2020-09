Us Open 2020: Shapovalov supera l’insidia Kwon, tutto facile per Tsitsipas (Di giovedì 3 settembre 2020) Deve sudarsela Denis Shapovalov contro Kwon Soon-Woo: il canadese è costretto a rincorrere per due volte prima di spuntarla per 6-7(5) 6-4 6-4 6-2, assicurandosi un posto al terzo turno in questi US Open 2020. Perso il primo set, il classe ’99 si è ritrovato sotto 4-2 nel secondo prima di salire di colpi: chiamato un medical timeout in seguito al 4-3, ha concluso poi il match contro il coreano vincendo 10 degli ultimi 10 game. Al prossimo turno sfiderà l’americano Taylor Fritz, che vincendo in tre set ha avuto un compito più agevole contro il francese Gilles Simon. Nessun patema invece per Stefanos Tsitsipas, vittorioso in tre set per 7-6(2) 6-3 6-4 contro la wildcard americana Maxime Cressy. Quest’ultimo ha comunque avuto l’onore delle armi, capace ... Leggi su sportface

