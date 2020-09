Tg5, Mauro Crippa nuovo direttore ad interim. Poi, Mimun (Di giovedì 3 settembre 2020) Cambiamenti ai vertici del Tg5: Mauro Crippa è il nuovo direttore. Lo sarà ad interim, prima del ritorno di Mimun. Dunque, movimenti dirigenziali nell’immediato e anche in prospettiva per il notiziario della rete ammiraglia del gruppo Mediaset. Tg5, Mauro Crippa nuovo direttore ad interim. In seguito torna Mimun Mauro Crippa è il nuovo direttore del Tg5. Ma per poco tempo: i telespettatori lo hanno scoperto leggendo la grafica che si evidenzia al termine del telegiornale stesso: in essa non è più riportato il nome di Clemente Mimun – che ricopriva ... Leggi su italiasera

