Talenti Spaziali: trama, cast, trailer, data uscita su Disney+ (Di giovedì 3 settembre 2020) Talenti Spaziali è una serie originale targata National Geographic, disponibile prossimamente in streaming sulla piattaforma Disney+. Le vicende narrate in The Right Stuff (titolo in inglese della serie) sono ispirate al romanzo omonimo scritto nel 1979 dall’autore americano Tom Wolfe, già in passato oggetto di adattamenti cinematografici (tra cui il film del 1983 diretto da Philip Kaufman). Come principali protagonisti della prima stagione si annoverano gli attori Patrick J. Adams, Jake McDorman e Colin O’Donoghue: avremo modo di conoscerli meglio nel paragrafo sul cast a loro dedicato. Prima di passare alla trama della serie, segnaliamo che tra i produttori della serie c’è il premio Oscar Leonardo DiCaprio. Al suo fianco, in qualità di executive producer, ... Leggi su tutto.tv

Talenti Spaziali Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Talenti Spaziali