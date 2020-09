“Stop ai gruppi Whatsapp delle mamme”: sindaco ‘abolisce’ le chat per la scuola. Poi corregge il tiro: “Vale anche per i papà” (Di giovedì 3 settembre 2020) L’ordinanza è ovviamente una provocazione, ma il problema è concreto: Gianluigi Littarru, sindaco di Desulo, comune in provincia di Nuoro, ha proposto “l’abolizione dei gruppi Whatsapp delle mamme” in vista della riapertura delle scuole. Il suo messaggio su Facebook è scritto in burocratese, proprio come un’ordinanza, e prevede per “mamme, zie e nonne il divieto di utilizzo degli attuali gruppi medesimi nonché il divieto assoluto di creare nuovi cosiddetti ‘gruppi mamme’ o analoghi”, pena il ” sequestro dello smartphone” e “la sospensione dell’account Whatsapp fino al termine dell’anno scolastico”. Il sindaco ha poi ... Leggi su ilfattoquotidiano

