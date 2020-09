Ritiro Palermo: Doda torna in gruppo, ma si ferma Peretti. Le ultime sugli infortuni (Di giovedì 3 settembre 2020) torna Doda, si rivede Pelagotti, ma deve fermarsi PerettiL’edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto sulla situazione infortuni in casa Palermo. Nella prima settimana di allenamento si erano fermati Alberto Pelagotti e Masimiliano Doda. Il portiere, che ha riportato una distrazione muscolare di primo grado al soleo sinistro, è ancora ai box. Ieri ha però svolto un lavoro differenziato col preparatore atletico. È tornato invece in gruppo il difensore albanese, ma non ha partecipato alla partitella otto contro otto a scoop precauzionale. Si è fermato inoltre Manuel Peretti. Il centrale ieri ... Leggi su mediagol

